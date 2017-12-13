香港房地产：料银行继续维持最优惠利率不变，明年次季始加息--经络按揭

路透香港12月13日 - 虽然外界普遍预期美国联邦储备理事会（美联储/FED）周三结束两日政策会议时将会加息，但经络按揭转介预计，香港银行这次仍将继续不跟随美国加息，维持最优惠利率（P）不变，料明年第二季才会上调利率。

自美国2015年12月开始升息以来，香港银行均未有跟随上调最优惠利率，因银行体系资金仍充裕，且银行间对按揭贷款的竞争激烈。

“虽然由2015年12月以来美国已累计加息1%，但香港银行并未有很大的加息压力。”经络按揭转介市场总监刘圆圆在发布会称。

她指出，虽然银行体系结余由最高峰时的4,000多亿港元，回落至现时近1,800亿港元左右，仍是相当充裕的水平。她估计，当银行体系结余降至1,000亿港元左右，银行才会有较大的加息压力。

事实上，虽然港元和美元汇价挂钩，但过去美国的加息周期中，香港亦非紧跟美国加息。刘圆圆表示，在2004-06年的加息周期中，美国当时累计加息4.25%，但香港只加了3%。

现时香港的按揭贷款利率有以香港银行同业拆息（HIBOR）为基准香（H按）及以最优惠利率为基准（P按），由于HIBOR过去一段长时间低企，因而H按的比例达到九成。但因年结及有较多新股招股抽走资金等因素，近期H按指标的一个月HIBOR明显上升，刘圆圆估计，HIBOR上升将会令H按使用比例作出相应调整，但至少在明年上半年H按仍会是市场主流。

经络按揭转介为美联集中及长和的联营公司。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)