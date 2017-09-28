香港房地产：预期摩天大厦写字楼租金未来三至五年仍为全球最高--莱坊

路透香港9月28日 - 国际房地产顾问--莱坊周四发表报告称，今年第二季香港摩天大楼的写字楼租金连续第四年排名全球第一，并预计未来三至五年本地优质写字楼租金仍会保持全球首位。

莱坊发表的2018年《全球城市报告》探讨40个全球城市未来房地产发展趋势。报告指，今年第二季香港摩天大楼的写字楼租金每平方尺年租达304美元，按年升9%，比第二位的美国纽约曼克顿的租金高88%，比去年76%的租金差距进一步扩大。

由2016年第四季至今年第二季六个月期间，写字楼租金增幅最高的城市分别为多伦多（升11.9%）、北京（升7.6%）、墨尔本（升4.6%）、三藩市（升3.5%）和悉尼（升3.4%）。香港排名第九位，录得1.1%的租金增长。东京的租金保持稳定，上海和新加坡的租金更略有下跌。

报告指出，香港核心商业区优质写字楼（即中环CBD）存量为全球主要城市中最少，价格亦为全球最高，1亿美元在香港只能买到17,727平方尺的优质写字楼空间，价格大幅抛离第二位的东京。以相同金额，在东京可以买到31,282平方尺的优质写字楼。

因此，香港优质写字楼租金回报率仅为2%，为全球最低，低于其他大中华区城市如上海（4.3%）和北京（4.5%）。

因香港优质商厦供应有限而需求持续，带动中环甲级写字楼的租金持续向上，莱坊预计中环甲级写字楼的租金在下半年将上升2-4%。相反九龙东CBD2未来写字楼供应增多和空置率高，令租金持续面临下行压力，相信其租金在今年下半年将下跌3-4%。中环写字楼和CBD2租金走势两极化的局面将持续。

莱坊表示，香港要加强全球的竞争力，政府应积极推动和加快扩充中区CBD和发展九龙东CBD2，吸引更多企业迁入和进驻。

世界经济论坛(WEF)稍早发布的《全球竞争力报告》，香港的排名比一年度上升三位，至第六位。

至于近年中国内地资金对投资香港房地产的兴趣持续，莱坊预期，因内地企业对外投资受到不少资金流出的限制，预计他们下半年的投资活动会有所下跌，因此今年全年的总投资量应与去年相若。

于今年9月，内地资金在香港购买商业物业和发展用地的投资金额达46.64亿美元，按年上升48%。

摩天大楼指数分析23个全球城市楼高30层或以上商业大厦的租金表现。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)