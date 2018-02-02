香港房地产：1月整体住宅买卖合约宗数按月减1.3%，按年则升六成

路透香港2月2日 - 香港土地注册处周五发表的数字显示，今年1月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少1.3%，因年底发展商一手住宅推盘步伐放慢；但整体注册量按年则大升六成。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,223份，按月微增0.9%，按年则升38.4%，创三年同期新高。其中住宅楼宇买卖合约虽由2017年12月的5,337份进一步回落至1月份的5,270，但按年则升60.4%。

1月份整体楼宇买卖合约总值685亿港元（按月跌21%，按年则升73.6%），当中住宅买卖合约占498亿港元（按月及按年分别减少4.1%和升81.5%）。

美联物业首席分析师刘嘉辉指出，整体物业注册量已连续五个月超越7,000宗水平，物业交投持续畅旺。

住宅方面，1月份的整体注册金额亦连续三个月站稳在约500亿港元的水平。香港置业行政总裁李志成表示，12月圣诞月一手推盘步伐相对放慢，拖累一手私宅注册量跌穿1,000宗水平，但二手交投则持续向好，连续三个月在约4,000宗左右水平。

由于物业注册时间较买卖日期有所滞后，登记数字一般为反映前一两个月的交投情况。（完）

欲浏览刊载在政府网页的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)