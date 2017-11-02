FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
香港房地产：10月住宅买卖合约宗数按月减6%，三个月来首次下跌
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
深度分析
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
中国财经
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 早上8点10分 / 1 天前

香港房地产：10月住宅买卖合约宗数按月减6%，三个月来首次下跌

1 分钟阅读

路透香港11月2日 - 香港土地注册处周四发表的数字显示，10月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少6%，为三个月以来首次录得按月下跌，主要因9月份的基数受期内多个新盘热销推高。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,063份，按月跌6.3%，按年则跌17.5%。其中住宅楼宇买卖合约由9月的5,629份回落至10月的5,289份，按月及按年分别跌约6%及近两成。整体楼宇买卖合约总值537亿港元（按月及按年分别跌约5.2%及18.8%），当中住宅买卖合约占419亿港元（按月及按年分别约跌7.5和23.1%）。

1-10月住宅买卖合约宗数累计50,560份，较去年同期的44,412份多约14%。

利嘉阁地产指出，住宅市场经历9月份荃湾两个大型新盘高基数的登记后，10月份登记量显著放缓，惟仍有逾1,500宗的水平，反映新盘承接力依然不俗。10月份共录得1,541宗一手买卖登记，按月大减36%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续11个月破顶，但9月份私人住宅楼价指数按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。（完）

欲浏览刊载在政府网页的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below