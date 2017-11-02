香港房地产：10月住宅买卖合约宗数按月减6%，三个月来首次下跌

路透香港11月2日 - 香港土地注册处周四发表的数字显示，10月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少6%，为三个月以来首次录得按月下跌，主要因9月份的基数受期内多个新盘热销推高。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,063份，按月跌6.3%，按年则跌17.5%。其中住宅楼宇买卖合约由9月的5,629份回落至10月的5,289份，按月及按年分别跌约6%及近两成。整体楼宇买卖合约总值537亿港元（按月及按年分别跌约5.2%及18.8%），当中住宅买卖合约占419亿港元（按月及按年分别约跌7.5和23.1%）。

1-10月住宅买卖合约宗数累计50,560份，较去年同期的44,412份多约14%。

利嘉阁地产指出，住宅市场经历9月份荃湾两个大型新盘高基数的登记后，10月份登记量显著放缓，惟仍有逾1,500宗的水平，反映新盘承接力依然不俗。10月份共录得1,541宗一手买卖登记，按月大减36%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续11个月破顶，但9月份私人住宅楼价指数按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。（完）

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