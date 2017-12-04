香港房地产：11月住宅买卖合约宗数按月升7.7%，为五个月来最多

路透香港12月4日 - 香港土地注册处周一发表的数字显示，11月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升7.7%，为五个月来最多，受10月份新推出的住宅楼盘热销带动。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,601份，按月升7.6%，按年则跌11.8%。其中住宅楼宇买卖合约由10月的5,289份回升至11月的5,694份，按月升7.7%，按年则减15.5%。整体楼宇买卖合约总值667亿港元（按月及按年分别为升24.3%及下跌6.4%），当中住宅买卖合约占538亿港元（按月及按年分别升28.5%和跌12.7%）。

1-11月住宅买卖合约宗数累计56,254份，较去年同期的51,151份增加约一成。

中原地产估计，2017年全年整体楼宇买卖合约宗数有望创出五年新高，而合约总值料将超过6,900亿港元，料可创有纪录以来30年第二高，仅次于1997年楼市高峰时的8,680.2亿港元。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续12个月破顶。但近日与供楼按揭挂钩的一个月港元银行同业拆息（HIBOR）上升，对楼市的影响有待观察。（完）

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