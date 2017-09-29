香港房地产：2017/18财年上半年私人住宅土地供应超全年目标，私人重建加速

路透香港9月29日 - 香港政府周五称，今年4-9月本财政年度首两季的私人房屋供应可建单位数目达1.826万个，已超出1.8万个的全年目标；连同第三季度将推出的土地，可建单位数目将达约2万个。

发展局局长黄伟纶在公布卖地计划时表示，本财年供应量增加，主要动力来自私人发展重建、修订土地契约等，首两季度来自这方面的供应量达1.302万个，远高于过去五年平均每年约2,000-3,000个的数目。

“这方面的（供应）主要动力来源自私人发展商，政府来说，地政总署会和他们（发展商）磋商，给他们一个价钱（补地价），接受与否是私人发展商的决定，换句话说政府在这方面的（供应）来源没有保证。季度之间的差异可以很大。”黄伟纶说。

他表示，发展局会配合行政长官，多管齐下增加短、中、长期土地供应，以回应市民及社会在经济发展方面的需要。

香港主要地产商--新鸿基地产此前表示，将继续透过改变农地用途以增加住宅发展土地，早前并已就位于新界西贡十四乡的农地与政府完成补地价，项目规模庞大，总发展楼面面积达480万平方尺。

在10-12月本财年第三季度卖地计划方面，政府表示推出三幅分别位于观塘、上水及九龙塘的住宅土地，料可建单位数目1,090个。同时政府会推出一幅位于荃湾的工业用地，可建楼面面积1.87万平方米，可作现代工业用途包括资讯科技和电讯、影音录制室、设计和媒体制作等。

黄伟纶表示，在其他供应来源方面，第三季度港铁公司计划推出黄竹坑二期物业发展项目招标，料可建600个单位；市区重建局亦将招标旺角一个重建项目，可建190个单位。连同政府卖地，即第三季度土地供应可建私人住宅单位1,880个。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)