香港房地产：2017/18财年私人住宅土地供应超标35%，政府称继续多途径觅地

路透香港12月18日 - 香港政府预期2017/18财政年度私人住宅土地供应可建单位数量，将较原订目标超出35%，主要因私人发展或重建项目的建屋量大幅增加带来。政府表示，不会依赖单一土地供应来源，当局仍会致力从多方面增加土地供应，确保有足够的用地，满足社会在房屋方面的需求。

发展局局长黄伟纶在公布明年1-3月即2017/18财年最后一季卖地计划时表示，第四季将出售两幅分别位于启德和青衣两幅住宅用地，合共可建1,600个单位。

而综合政府招标出售土地、港铁铁路项目、市区重建局项目以及人发展或重建项目（主要为土地契约修订）等各土地来源，预期2017/18年度私人住宅土地供应可建2.43万个单位，较原来目标1.8万个多6,300个。

“尽管如此，我们希望强调，虽然这个年度由私人业权人提出，以私人地契或换地推出的私人发展项目特别畅旺，但我们无法准确预计这情况在未来会否继续。”黄伟纶称。

“在政府来说，不会亦不可能只靠单一土地供应来源，因此即使在全年目标已达到之下，我们仍会致力从多方面增加土地供应。”他表示。

政府表示，截至11月，私人发展或重建项目可建1.56万个单位，大幅高于过往10年平均值年均4,200个。

在商贸用地方面，政府在本财年只出售了一幅商贸和一幅酒店用地，两幅土地均位于长沙湾。另一幅位于荃湾的工业用地则将在本月底截标。

黄伟纶表示，虽然政府本年度推售的商业商贸用地对比前年相对为少，但预计未来会陆续有新的土地供应市场，包括位于启德的商业及酒店用地。

“政府会继续采取多管齐下的策略，全方位觅地，并密切留意市场情况，持续稳定地增加土地供应，以满足市民对房屋和社会经济发展方面的需要。”他说。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)