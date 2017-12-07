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香港房地产：55%受访者料未来一年楼价续升，楼价升势无损置业意欲--调查
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2017年12月7日 / 早上8点17分 / 更新于 1 天前

香港房地产：55%受访者料未来一年楼价续升，楼价升势无损置业意欲--调查

1 分钟阅读

路透香港12月7日 - 花旗银行周四公布的季度调查结果显示，今年第三季认为未来12个月香港楼价上升的受访市民占55%，认为会下跌的受访者比例则为11%，两者按季俱跌两个百分点。此外，21%受访者表示有兴趣置业，按季升七个百分点，亦为这项调查自2012年开展以来次高，反映楼价升势持续无损港人置业意欲。

调查显示，忧虑按揭利率上升的市民有所减少。在2017年第一季，有73%受访者预期一年后的按揭利率会较现时为高，而在第三季则回落至52%，反映市民已逐渐消化美国联储局逐步加息的消息。

此外，调查结果显示，认为现时是置业好时机的港人，由2017第二季的调查以来低位的1%，回升至第三季的5%；而认为现时不是置业好时机的受访者比例则由第二季的79%降至第三季的68%，反映市民对置业的取态回复进取。

香港私人住宅楼价已连续一年破顶，市民亦期望楼价可以下调。调查结果显示，75%受访者希望未来12个月楼价下跌。而在拥有物业的受访者中，62%希望楼价下跌，主要原因是计划再次置业（占43%）、让其他人能置业（占34%）及认为楼价不合理（占16%）。

调查又显示，过去10年内推算有36万人在出售物业后没有再次置业，当中有20万人直到现时也没拥有任何物业。

在年龄介乎21至29岁的受访者中，32%表示有实际需要于现时置业。然而这年龄组别的无楼人士中，认为未来10年仍无法置业的比例在过去五年间上升近一成，由2012年的43%升至2017年的52%。

是项市民置业意向调查自2010年开始，由花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，以随机抽样电话访问形式，每季访问超过500名香港市民。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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