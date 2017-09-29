香港房地产：8月私人住宅楼价指数第10个月创新高，按月升幅略加快

路透香港9月29日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年8月全港私人住宅楼价指数连续第10个月创新高，且按月升幅比7月份略有加快。楼价此番涨势已持续17个月。

8月全港私人住宅楼价指数报339，较7月调整后数字337.5升0.44%，该升幅亦比7月份的0.33%加快。今年1-8月，整体楼价累积升幅达10.3%。

住宅租金涨幅亦跟随楼价略有加快。8月私人住宅租金指数按月升0.38%，7月调整后升幅为0.16%。

以面积大小划分，8月A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.64%、0.06%和0.67%；除B类住宅外，其余两类住宅8月的升幅均比7月为高。

至于D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）8月楼价按月分别升0.34%和0.1%，7月份调整后升幅分别为0.34%和0.89%。

租金方面，8月整体私人住宅租金按月增0.38%，高于7月0.16%的涨幅。月内A、B及C类住宅租金平均涨0.43%，D、E类单位租金升0.59%，均较7月0.21%及0.46%的涨幅为大。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，逾今已连续10个月破顶。香港金融管理局5月下旬宣布推出第八轮逆周期措施，进一步收紧非首次置业人士的按揭，冷却部分住宅成交，惟似乎未有压抑楼价涨势。

香港土地注册处此前公布的8月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数显示，当月注册量较7月份的半年低位回升14.2%，但注册量是七个月以来次低，反映金管局进一步收紧按揭措施冷冻成交。由于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，故登记数字一般反映前一、两个月市况。（完）

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