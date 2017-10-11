香港房地产：9月涉付买家印花税住宅交易宗数创今年新高--税务局

路透香港10月11日 - 香港税务局周三发布的最新数据显示，9月份涉及非香港永久居民或以公司身份购买住宅而须缴付的买家印花税（BSD）宗数创今年新高，达450宗；而涉及购买第二套或以上住宅的双倍从价印花税（DSD）宗数，按月增加35%，达781宗。

据税务局的数据，9月份涉及BSD的宗数比上月325宗增加38%，为今年以来最多，涉及税款6.146亿港元，按月则减2.5%，意味平均每宗交易金额比8月份为低。

BSD按物业交易的代价或市值（以较高者为准），以15%的税率计算。政府在2012年10月开征该项新税，提高交易成本冀压抑投资需求。

此外，9月份DSD物业交易宗数为3,064宗，比8月份3,086宗略减。其中涉及住宅交易781宗，8月份为579宗；涉及税款5.185亿港元，与8月份5.175亿港元相若。

月内涉及DSD的非住宅交易2,283宗，8月份为2,507宗；涉及税款10.8亿港元，较8月份7.94亿港元增36%。

香港土地注册处本月初表的数字显示，9月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月增加四成，为三个月以来最多，受期内多个新住宅楼盘热卖带动。

政府2013年2月宣布，将物业从价印花税率倍增，并在2016年11月宣布全面提高住宅物业印花税率至一律15%，但签约时没拥有物业的永久居民则可获豁免。由于有关修订仍尚待立法会通过，故目前所有住宅物业交易仍按双倍印花税率计算，并会在法例通过后向有关人士收回少付的印花税税款。（完）