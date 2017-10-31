香港房地产：9月私人住宅楼价指数连11个月攀新高，惟按月升幅年内最慢

路透香港10月31日 - 香港差饷物业估价署周二发表临时数字显示，今年9月全港私人住宅楼价指数连续第11个月创新高，惟按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。

9月全港私人住宅楼价指数报340，较8月调整后数字339.1升0.27%，亦比8月份调整后0.53%的升幅放慢。今年首九个月，整体楼价累积升10.6%，而楼价此番涨势已持续18个月。

住宅租金涨幅升幅则略有加快，9月私人住宅租金指数按月升0.92%，8月调整后升幅为0.82%。

以面积大小划分，9月A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.4%、持平和升0.17%；这三类住宅楼价月内升幅均比8月为低。

至于D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）9月楼价按月分别升0.07%和0.3%，8月份调整后升幅分别为0.17%和0.13%。

租金方面，9月整体私人住宅租金按月增0.92%，高于8月0.82%的涨幅。月内A、B及C类住宅租金平均涨0.85%，D、E类单位租金升1.43%，8月份分别涨0.85%及1.39%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，至今已连续11个月破顶。香港金融管理局5月下旬宣布推出第八轮逆周期措施，进一步收紧非首次置业人士的按揭，冷却部分住宅成交，对楼价的影响在第三季较为明显。第三季楼价累计升2%，比第一季及第二季分别2.9%和5.8%的涨幅回软。

香港特区行政长官林郑月娥本月稍早发表其上任后首份施政报告时表示，政府将致力建立置业阶梯，加大力度帮助较有能力的公屋住户循置业阶梯上移。分析认为，特首提出的土地及房屋政策，预计短期对楼市没有重大影响。（完）

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