香港新股：中教控股公开发售录得三倍超额认购，河北建设则轻微不足额

路透香港12月14日 - 中国教育集团控股以及河北建设集团周四公布的发售结果显示，前者面向散户的公开发售部分录得三倍超额认购，后者则轻微不足额，两股均预期明天在联交所正式挂牌上市。

中教控股挟着中国大型民办高等教育营运商招股获得较佳反应，这与投资界近期对教育行业前景乐观看法一致。中教控股的国际发售部分亦获适度超额认购，遂以招股价区间中端的每股6.45港元定价，按发售5亿股股份计集资金额32.25亿港元。

中教控股本次IPO引入国际金融公司（IFC）、新加坡政府投资公司（GIC）、惠理基金及景林资产管理四名基石投资者，认购合共约1.45亿股股份，相当于紧随全球发售完成后已发行股份总数约7.25%。

至于中国京津冀地区最大非国有建筑承包商--河北建设集团的公开发售部分仅得0.99倍认购，国际配售部分则获少量超额认购，只能以招股价区间下限的每股4.46港元定价，按发售约4.33亿股H股计，集资19.3亿港元。

河北建设集团本次IPO的基石投资者--中冀投资认购约7,929万股股份，占全球发售完成后已发股本总额的4.6%。

中冀投资由河北省九家著名民营企业联合创立，其中控股股东荣盛房地产发展股份有限公司持有46%股权，其他股东包括新奥资本管理、河北养元智汇饮品等等。

据河北建设集团的招股书，中冀投资已从招商银行取得外部融资，为其认购发售股份提供部分资金。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)