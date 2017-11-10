香港新股：雷蛇公开发售录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元

路透香港11月10日 - 游戏硬件及软件品牌雷蛇周五公布，香港IPO的公开发售部分录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元。

据公告，雷蛇IPO面向散户的公开发售部分占IPO比重10%，即约1.064亿股，申购数目却高达309.77亿股，超额认购290倍，冻结资金大约1,202亿港元，申购一手即1,000股获分配机率（中签率）为50%。

虽然国际配售亦获“非常大幅”超额认购，但由于公开发售的超额认购超过100倍，需启动回拨机制将国际配的部分可供发售股份调拨至公开发售，使公开发售的比例扩大至50%。

雷蛇IPO以接近招股价区间上限的每股3.88港元定价，发售股数10.636亿股或占经扩大后股本12%的股份，集资41.3亿港元，净额估计约39.3亿港元。

五名基石投资者--唐陈怀丹、Davinia Investment、新加坡政府投资公司、京基实业及吕强光的认购股数合共3.07562亿股，占上市后股本3.47%。

雷蛇将于下周一（13日）在联交所挂牌上市，联席保荐人为瑞信和瑞银。

雷蛇由陈民亮(Min-Liang Tan)和Robert Krakoff于2005年创立，由最初的生产游戏鼠标，发展为一家亦制造近4,000美元笔记本电脑的厂商。于上市前获得英特尔(Intel)INTC.O和香港亿万富豪李嘉诚的投资支持。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)