FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
香港新股：雷蛇公开发售录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月10日 / 凌晨4点03分 / 1 天前

香港新股：雷蛇公开发售录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元

1 分钟阅读

路透香港11月10日 - 游戏硬件及软件品牌雷蛇周五公布，香港IPO的公开发售部分录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元。

据公告，雷蛇IPO面向散户的公开发售部分占IPO比重10%，即约1.064亿股，申购数目却高达309.77亿股，超额认购290倍，冻结资金大约1,202亿港元，申购一手即1,000股获分配机率（中签率）为50%。

虽然国际配售亦获“非常大幅”超额认购，但由于公开发售的超额认购超过100倍，需启动回拨机制将国际配的部分可供发售股份调拨至公开发售，使公开发售的比例扩大至50%。

雷蛇IPO以接近招股价区间上限的每股3.88港元定价，发售股数10.636亿股或占经扩大后股本12%的股份，集资41.3亿港元，净额估计约39.3亿港元。

五名基石投资者--唐陈怀丹、Davinia Investment、新加坡政府投资公司、京基实业及吕强光的认购股数合共3.07562亿股，占上市后股本3.47%。

雷蛇将于下周一（13日）在联交所挂牌上市，联席保荐人为瑞信和瑞银。

雷蛇由陈民亮(Min-Liang Tan)和Robert Krakoff于2005年创立，由最初的生产游戏鼠标，发展为一家亦制造近4,000美元笔记本电脑的厂商。于上市前获得英特尔(Intel)INTC.O和香港亿万富豪李嘉诚的投资支持。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below