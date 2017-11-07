香港热股：上海证大29.9%股权以逾两倍溢价易手，复牌股价大涨

路透香港11月7日 - 上海证大房地产周二股份复牌，股价大幅高开1.2倍，其后升幅收窄。公司此前宣布，持有该公司29.9%的冉盛置业，以逾两倍的溢价悉数出售所持股份予另一公司。

公司周一晚发出的公告称，冉盛置业在11月2日与凯陞有限公司订立股份购买协议，拟以每股0.37港元的价格向后者出售逾44.62亿股上海证大股份，相当于公司已发行股本29.99%，总代价约16.6亿港元。

股份转让价0.37港元较上海证大停牌前最后报价0.118港元溢价2.14倍。

上海证大股份周一开市前停牌，今天复牌开市大涨1.2倍至0.26港元，其后升幅收窄。香港时间10:00升52.54%。

由郭昌玮及上海茂羿投资管理事务所分别最终拥有90%及10%的冉盛置业，去年1月签订具约束力的买卖协议，按每股0.26港元向中国东方资产收购上海证大29.9%股权，交易在今年中才正式完成。

以是次转让价计算，冉盛置业获利5亿港元。

公告未有透露新买家凯陞有限公司的背景，但据香港公司注册处资料，凯陞有限公司在去年12月注册成立，两名董事分别为持有中国护照的韩燕及张曦。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)