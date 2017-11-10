香港热股：利邦控股控制权易手予山东如意集团，股价大涨至20个月高位

路透香港11月10日 - 男士服装零售商利邦控股周五复牌，股价最多曾大涨32%，创20个月新高。公司稍早宣布控制权易手，内地纺织品制造商山东如意集团将成为公司控股股东。

利邦周四开盘前暂停股份买卖，今天恢复交易，早盘最多曾升32%至0.99港元的去年3月以来高位，香港时间10:32升16%，报0.86港元。

该公司周四晚公告称，将向山东如意国际时尚产业投资控股有限公司发行18.46亿新股，相当于经扩大后已发行股本约51.38%，每股1.2港元，较公司停牌前最后报价0.75港元溢价六成，涉资22.15亿港元。

完成认购后，如意集团连同其一致行动人士的持股比例将达51.98%，其将提出申请清洗豁免，以毋须向利邦其余股东提出强制性全面收购要约。

完成交易后，利邦原大股东冯氏家族的持股比例将由40.95%摊薄至19.91%。

如意集团旗下上市公司包括A股山东如意毛纺、日本Renown及法国SMCP集团。

利邦表示，如意集团认购公司股份实属宝贵机遇，让集团可引入稳健之策略企业投资者，为其带来纺织及成衣业之资源及经验；而发行股份筹集的额外资金，将可用作改善集团财务状况及流动资金，并为未来拓展业务提高财务灵活性。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)