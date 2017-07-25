香港热股：好孩子拟3.6亿美元收购大股东母婴用品业务，股价曾涨逾一成

路透香港7月25日 - 中国儿童耐用品公司--好孩子国际周二宣布，将以3.6亿美元（约28.12亿港元）向大股东兼主席宋郑还收购母婴护理用品及服装产品业务，其中约三分之一的代价将以现金方式支付，余额则由公司以发行新股方式向卖方支付。

该股早盘最多曾大涨10.67%，至3.63港元的七周高位；香港时间9:48升幅放缓至7.62%。

公司的声明称，在发行新股支付收购代价方面，公司将按每股3.49港元发行5.361亿股新股，发行价较公司周一收盘价3.28港元溢价约6.4%。

拟收购的目标集团核心业务包括：自有品牌母婴护理用品以及服装产品的产品开发、品牌管理及分销；及孕婴童产品全渠道销售平台，包括自营店舖和线上销售。自有品牌包括＂gb＂及＂Family by GB＂。目标集团去年度的除税后纯利为1.008亿元人民币，今年1-4月为5,679万元。

好孩子国际表示，作为持续发展战略一部分，相信是关键及适当时机将集团产品组合由现时的儿童耐用品，进一步扩至更佳盈利潜力的孕婴童产品，并通过直接拓展至线上及线下零售销售渠道，以消费升级及有利的二孩政策为导向。（完）

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