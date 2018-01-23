香港热股：安东油服盘初大涨近13%，集团对今年强劲市场复苏充满信心

路透香港1月23日 - 中国最大民营油田技术服务公司--安东油田服务集团周二盘初股价大涨近13%，因集团对2018年强劲市场复苏充满信心。

安东油服盘初一度触及1.25港元，本地时间10:32，该股报1.2港元，升8.11%；大市恒生指数则升0.76%。

该公司周一晚间公布，随着国际原油价格的稳步回升，行业回暖态势日趋明显，集团于2017年第四季新增订单按年大增近一倍至6.48亿元人民币，其中成功中标价值约1.5亿元的中国页岩气总包项目，这是客户首次向民营油服公司授予总包项目；期内伊拉克市场新增订单约3.18亿元，略高于中国市场新增订单2.99亿元。

截至2017年末，集团在手订单约35.09亿元，其中，中国和伊拉克两个市场在手订单分别约8.66亿元及25.46亿元。

就2018年战略指引，安东油服表示，“集团对2018年的强劲市场复苏充满信心，将会重点升级客户层级，以追求现金流产生能力强，利润率高，且单一规模更大的长期订单为主要目标，为2019年及未来的快速增长做好订单储备。”

集团特别提及，去年12月完成3亿美元新债券发行，消除了集团的短期债务风险，改善现金流动性，实现信用评级的提升，解除了当前业务发展的最大束缚。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)