香港热股：滉达富获中泰国际提出全面收购，盘初创13个月高位贴近要约价

路透香港2月26日 - 主要从事玩具制造及金融服务的滉达富控股有限公司获得中国中泰证券子公司提出全面收购后，周一盘初升至13个月高位，并贴近要约价。

据周日晚间公告，中泰国际及其雇员、关连人士拟按每股0.35港元认购滉达富约22.84亿股股份，从而取得后者约60.77%股份（假设概无尚未行使的购股权或可换股票据将被行使或兑换），然后，中泰国际作为要约人，将根据收购合并守则提出一项现金收购要约。

股份的要约价每股0.71港元，较上周五收市价0.59港元有20%溢价。要约总值最多约13.48亿港元。

滉达富表示，要约人无意将滉达富私有化，未来将继续经营玩具业务以为集团带来稳定溢利和现金流，同时将扩大金融服务之业务规模及产品种类，包括捕捉沪深港通及发展一带一路所带来之商机。

滉达富主要透过高诚集团（Crosby Group）提供金融服务。滉达富与中泰国际订立协议，滉达富将收购中泰国际旗下中泰国际融资及中泰国际资产管理，代价分别为3,000万港元及1.02亿港元。

中泰证券于2001年成立，注册资本约62.7亿元人民币，现时由六家国有企业--莱芜钢铁、兖矿集团、济钢集团、山东省鲁信投资、新汶矿业及山东省国有资产投资控股持有约69.04%股份，余下股份由34名少数企业股东持有。

滉达富周一盘初股价一度冲高20%，触及0.71港元的13个月高位。本地时间10:50，该股升15.25%，报0.68港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)