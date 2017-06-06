香港热股：融创盘初涨逾5%创历史新高，公布收购项目及上月销售大增

路透香港6月6日 - 中国房地产商--融创中国周二盘初涨逾5%并创历史新高，此前公布收购项目及上月合约销售大增。

融创一度触及14.68港元，是自2010年10月上市以来新高。香港时间09:59，该股升4.17%，报14.5港元；大市恒生指数则升0.24%。

据周一晚间公告，融创将以总代价约32.32亿元人民币收购大连润德乾城全部股权及债权，后者主要从事开发区滨海新区1号地的开发，总建筑面积166.4万平方米，计容建筑面积120.3万平方米，全部尚未出售。

卖方分别为润德集团、大连金信集团、利丰及上海丰海投资。其中润德集团持有大连润德乾城的38.2%股权已质押，余下5.8%股权和大连金信集团持有的5%股权已被法院查封且已质押，于第一笔付款后60个营业日内各方须促使解除有关押和法院查封。

该公司同时公布，今年5月合同销售金额206.1亿元，同比增长91%；截至5月底止实现合约销售金额803.1亿元，均价约18,700元/平方米。

融创近期积极吸纳项目，上月中公布以总代价逾102.5亿元向独立第三方收购天津市一个住宅及商业开发项目的八成股权。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (here)