香港热股：裕元集团股价涨逾8%创近一年高位，拟派每股3.5港元特别股息

路透香港8月14日 - 台资运动鞋及便服鞋制造商--裕元工业（集团）周一早盘股价最多大涨逾8%至近一年新高，受公司稍早宣布计划派发每股3.5港元特别股息的消息带动。

裕元集团上周五晚公布上半年业绩，期内公司净利同比升约4%，至2.585亿美元，董事长宣派中期息每股0.4港元，与去年同期看齐，并派每股3.5港元的特别股息，去年则没有。

该股周一早盘最多曾大涨8.06%至34.85港元的2016年9月初以来的高点。香港时间10:38升7.6%或2.45港元，报34.7港元；大盘恒生指数升近1%。

公司表示，集团经营现金流量依然充裕，并将维持合适之现金储备水平；在派发特别股息后，公司的资产负债表仍然健康，同时信用指标与流动性持续维持稳健，有助掌握公司未来战略计划的发展潜力。

裕元集团上半年鞋类制造业务的营业收入同比录得温和下降0.7%至29.9亿美元，而所出售的鞋类数量则较去年同期减少1.6%。但制造业务的毛利则有改善，毛利率为20.8%。有关改善乃主要由于营运效率提升所致。

至于零售业务上半年的营业收入同比增长15%至14.58亿美元。（完）

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