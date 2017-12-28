香港热股：霸王集团复牌开盘大幅反弹17%，控股股东遭创办人申请清盘

路透香港12月28日 - 中国内地中草药洗发液品牌--霸王国际（集团）周四复牌开盘反弹17%，公司创办人万玉华入禀香港法院申请将霸王控股股东清盘。

前一天股价大跌逾三成后停牌的霸王，停牌前报0.197港元，今早开盘报0.231港元。

据周三晚间公告，霸王前执行董事兼前任首席执行官万玉华已入禀香港高等法院将霸王控股股东Fortune Station清盘，清盘呈请已定于2018年2月28日进行聆讯。

霸王表示，“监于清盘申请程序处于早期阶段，...清盘呈请目前并无对本集团的业务及一般营运造成任何重大影响。”

霸王由陈启源及万玉华夫妇创办，陈启源仍然担任公司主席。万玉华周三在记者会上称，因与陈启源关系破裂以及公司股份被不法摊薄，因此申请将Fortune Station清盘，要求变卖资产分发予股东。

据明报引述万玉华指，去年9月有人伪造一份有其签名的董事辞职信及一份Fortune Station董事会同意接纳其辞职的文件，令她被排除于Fortune Station的管理层之外；至今年1月，再在她不知情之下，Fortune Station配发了约2万股新股予由二人的7名子女持有的Heroic Hour，令她在Fortune Station的权益由49%被摊薄至24.71%，亦认为有关举动严重影响了她的利益。

对此，霸王表示，万玉华提出的若干指控的传媒报导，经Fortune Station 股东陈启源和Heroic Hour确认，该等指控均亳无根据，并被断然否认。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)