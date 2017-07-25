香港社会：政府称高铁香港段总站将设香港及内地口岸，实施一地两检

路透香港7月25日 - 香港政府周二公布有关广深港高速铁路(香港段)＂一地两检＂的安排，内地当局将以租赁形式在高铁香港段西九龙总站设立内地口岸，使离港及抵港旅客能在站内完成香港及内地两个口岸的通关手续。

律政司司长袁国强在介绍安排时强调，与内地在商讨一地两检过程中必须符合三大原则：法律上必须符合一国两制，不能违反基本法；从运作上必须可行及有效；必须能够有效处理保安风险，防止保安漏洞。

＂特区政府认为在西九龙站落实一地两检是最能发挥高铁香港段的经济及运输等效益，若然落实传统的两地两检，效益会大大减低，不符合兴建高铁香港段的原意。＂袁国强指出。

保安局局长李家超表示，西九总站的内地口岸区将按内地法律和司法管辖去处理，内地执法机关只能在其口岸区执法。

运输及房屋局局长陈帆表示，在同一地方办理不同管辖区的通关，在英法、美加等地早有先例，而深圳湾现时也是实施一地两检。未来乘客在西九龙总站完成两地通关后，可乘坐高铁去内地，不用再在内地办通关程序。如果不实行一地两检，乘客乘坐高铁香港段到内地，只能受制于设有通关的内地口岸，未能发挥高铁的效益。

未来西九龙总站将设五层，离港旅客将在B3层完成办理香港出境和内地入境程序，然后到B4月台层登车。至于抵港旅客在B4月台层下车后，则到B2层办理内地出境和香港入境程序。入境层和离境层完全分隔，确保旅客办理需要的手续。

此外，内地口岸人员不会离开其口岸区执行职务。乘客在进入内地口岸区后，亦要遵守内地法律。

西九龙总站亦将设有多重保安设施，包括旅客购票采取实名制、旅客行李须经过安检，并且只有旅客及工作人员才能进入限制区范围。

**不存在“割地”元素**

由于在香港境内实行内地法律并没有先例，这亦引起社会上部分人士对实行一地两检会否破坏一国两制的担忧。

＂我留意到社会上有所谓(香港)‘割地’的言论，我在这希望澄清，今次的建议绝对不存在任何所谓割地元素或效果。＂袁国强指出。

他续称，内地口岸区的场地和空间将以租赁方式交予内地相关单位使用，当中不涉及任何业权的转移。

此外，袁国强并表示，对于有言论指一地两检会削弱香港人的权益，对此他称希望大家能理性客观分析问题。因高铁是跨境铁路，必然会涉及通关，主要选择为传统的两地两检或是一地两检。

＂一地两检目的是便利乘客，涉及程序、法律和权益不会有任何改变，所以不存在削弱香港人的权益。＂他说。

袁国强指出，高铁香港段由特区政府决定兴建，亦是由特区政府提出落实一地两检，而非来自中央的指令。

＂这次香港要求中央协助一地两检，目的是发挥效益，当中没有任何意图和任何理由去破坏一国两制。＂他说

高铁香港段由政府出资，并委托港铁公司规划和兴建。香港段长约26公里，不设中途站，走线设计为由西九龙向北伸延至深圳／香港分界，并与高铁内地段连接。通车后预计往来香港至深圳福田约14分钟、至广州南约需48分钟。

政府指截至6月项目已完成95%的工程，目标2018年第三季通车。项目自动工以来多次超支，现时造价高达844亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)