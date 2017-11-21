香港社会：港珠澳大桥主桥估计超支约100亿元人民币--政府

路透香港11月21日 - 香港政府周二表示，受人工与材料价格上涨、设计与施工方案调整等因素影响，港珠澳大桥主桥估计超支约100亿元人民币；预计超支引致的额外资本需求，将由内地、香港和澳门三地共同承担及由港珠澳大桥管理局向银行借资解决。

运输及房屋局表示，港珠澳大桥主体工程进度良好，到目前为止，大桥主桥的桥梁及海底隧道段已经贯通，现正进行隧道内部及路面的装修工程、人工岛上的建筑物装修、道路工程及交通工程等。

至于大桥主桥的建造费用方面，因位于内地水域的主桥自动工以来，受人工与材料价格上涨、设计与施工方案调整等因素影响，造成建设成本增加；因此项目承建商向港珠澳大桥管理局提出预算调整的申请。

“大桥管理局完成审查承建商提供的概算调整申请资料，并编制概算调整报告后，内地相关部门已把该概算调整报告上报国务院。据了解，主桥超支约100亿元人民币。”运房局的声明称。

港珠澳大桥主桥主体工程当初估算投资约381亿元，项目资本金为157.3亿元，其中内地出资70亿元；香港出资67.5亿元，澳门出资19.8亿元。资本金以外部分建设资金由项目法人（即港珠澳大桥管理局）根据内地适用法律通过银行贷款解决。

运房局表示，港珠澳大桥主桥立项时，三方同意所需的建造费用由三地共同承担及由港珠澳大桥管理局向银行借贷。预计主桥超支所引致的额外资本金需求将按上述立项时所订定的原则处理，亦即部分由三地共同承担而其余部分由港珠澳大桥管理局向银行借贷。具体安排，包括港方所承担的数目，政府会在主桥超支幅度获得确认后向立法会汇报，并寻求立法会增拨所需款项。

在开通日期方面，运房局称，三地同意全力以赴，克服困难及挑战，在2017年底实现大桥及口岸主要建设工程完工目标，并继续加紧完善口岸通关条件，报请中央专责小组确定大桥开通的时间，有定案后将尽快公布。

港珠澳大桥跨越伶仃洋，东接香港特别行政区，西接澳门特别行政区和广东省珠海市，是粤港澳三地首次合作共建的大型交通基础设施。整个大桥项目主要分为两部分：即主桥工程及由粤港澳三地政府各自负责的连接路及口岸工程。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)