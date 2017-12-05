香港经济：港商未来三年拟增研发开支，平均增幅18%--调查

路透香港12月5日 - 香港工业总会周二发表的调查结果显示，近八成回应的本港企业预计未来三年将增加研发开支，平均增幅达18%；并无企业表示会缩减研发开支。

与一年前比较，逾六成回应香港企业的研发开支有所增长，平均增幅达两成，另有逾三成表示研发开支持平。而在过去一年，约有七成回应企业投放逾百万港元作研发之用，研发开支的中位数为310万港元。回应企业之中不乏投放巨额研发资金，其中三家投放了逾1亿港元。

“调查结果显示，港商积极投放资金及人才于研发活动。由于调查是在10月《施政报告》发表前进行，我们预期政府建议的研发开支三倍扣税、削减利得税等措施落实后，将对鼓励企业增加研发开支起到推动作用。”工总主席郭振华指出。

他表示，工总促请政府尽快订定务实安排，让企业可充分利用有关措施。

香港过去一直以贸易及物流业、旅游业、金融业、专业服务及其他生产性服务，为本地经济四大支柱产业。但在创新科技方面则一直被指追不上市场发展，且政府的支援亦不足。

为了让香港在创科路上急起直追，成为国际创新科技中心，特首林郑月娥今年10月发表其上任后首份施政报告时表示，政府会循包括研发资源、汇聚人才、提供资金、科研基建、检视法例、开放数据、政府采购和科普教育的八大方面加强创科发展，并投入所需资源，并定下了在本届政府五年任期内，把本地研发开支相对本地生产总值（GDP）的比率，由目前的0.73%倍升至1.5%的目标。

工业总会的调查指，六成企业表示研发全在内部进行，同时在内部进行研发及外判研发的企业则占35%，把研发活动全部外判占少数，只有5%。由于港商普遍在内地设有生产线，港商的研发活动都较多涉及内地。同时在香港及内地进行内部研发的约占40%，而只在内地进行的则约占32%。

调查并指，在港商聘用的研发人员当中，83%为在内地聘用，海外及本地的分别只占12%及5%。

超过九成回应企业从事的研发范畴为产品发展，而涉及程序创新、生产关键的配套功能及新材料应用分别占50-60%。近八成的企业希望寻找合作伙伴或技术所涉及的研发范畴为产品发展。有六成企业表示研发成果已可作商品化或供其他公司采用。

此外，调查发现约九成企业表示有需要引入物联网技术及推行生产自动化，显示企业意识到引入新技术的重要性。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)