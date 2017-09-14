香港经济：第三季出口指数降至46.2，出口商略看淡短期出口表现--贸发局

路透香港9月14日 - 香港贸易发展局周四公布，今年第三季香港出口指数由第二季的四年新高50.1回落至46.2，反映出口商略为看淡短期出口表现。

同时，服装、玩具、珠宝及钟表等个别行业表现略逊，也拖低了整体出口指数。

“出口商对各个主要市场的整体信心均按季微跌，但中国内地仍然为最被看好的市场，美国则最被看淡。”贸发局环球市场首经济师潘永才说。

中国内地是唯一出口指数录得高于50盛衰分界线的市场，由第二季的51.9下跌至第三季的51.5。欧盟的出口指数为49.5，然后为日本（48.6）；至于美国的出口指数则跌至47，前两季分别为50.3及48.1。

此外，贸发局的调查发现，英国“脱欧”对香港出口表现的影响持续下降，相比首季的86%，第三季有91%的受访者表示英国计划脱欧至今对他们没有任何影响。数据亦显示，只有8%的受访出口商预期脱欧会产生负面影响，低于首季度的13%。

调查显示，美国特朗普政府大力提倡保护主义，预期此举对香港出口的表现影响也有所下降。相对首季的71%，第三季有81%的受访者表示没有受任何影响。

潘永才指出，大多数受英国脱欧及美国保护主义影响的出口商表示会透过开拓新市场作应对。

贸发局的出口指数监测本地贸易出口表现及他们对短期出口的信心，指数以50为分水岭，高于50表示情绪正面，低于50则反映负面，监测的出口市场包括美国、欧盟、日本及中国内地。

今年7月份，香港的出口货值按年升7.3%，连续第六个月回升。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)