香港经济：第四季中小企营商指数及零售分类指数上升，齐创两年新高--调查

路透香港10月31日 - 香港生产力促进局周二公布的调查显示，今年第四季的中小企业综合营商指数回升，按季升2.2点至46.5，为两年来新高；同时，零售业气氛亦显著改善，行业分类指数同见两年高位。

今天公布的“渣打香港中小企领先营商指数”调查，综合营商指数内的五个分项全线上升。当中“招聘意向”维持正面，报52.5；“投资意向”（48.2） 、“营业状况”（47.1）、“盈利表现”（41.5）及“环球经济”（35.8）则分别上升1.2、3.5、2.5及2.9。

“最新一季指数显示，步入年底香港经济将相对强劲。各项分类指数同时改善更令人鼓舞，反映外围动力带来正面影响。西方经济体系持续稳健增长，加上预期通胀持续温和，足以让市场能应对美国联储局加息步伐。”渣打香港大中华区高级经济师刘健恒称。

他续指，市场预期中共十九大后，中国政府将延续经济政策、加速改革及维持人民币稳定，均有助维持企业的营商信心。香港政府最近公布下调利得税率将纾缓中小企税务负担，有望进一步利好2018年的市场气氛。

行业方面，三大行业分类指数继续于40水平徘徊，与50的盛衰分界线相距仍远。其中制造业分类指数微跌0.8至41.3，主要受“投资意向”下跌影响。进出口及批发业分类指数大幅回升4.0至42.0，重上40水平。零售业分类指数（42.9）亦升至两年来高位，反映行业前景持续好转。

香港零售业总销货值自3月起恢复正增长，8月份的按年升幅为2.7%，比前一个月4%的升幅有所放缓，政府指消费情绪维持乐观支持零售业继续回暖。

是次调查亦探讨了中小企过去一年的投资取向。近四成受访公司在过去一年投资多于50万港元，首三大资金来源分别为公司盈余（75%）、个人投资（31%）及银行融资（13%）。中小企主要投资于开拓新业务模式（53%）及业务拓展（48%），科技应用（25%）比率则最低。三大行业当中，以制造业的科技应用发展意向最强（34%），远高于进出口及批发业（12%）和零售业（14%）。

是次调查于9月中下旬进行，生产力促进局成功访问了820家本港中小企。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)