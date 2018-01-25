香港经济：预期今年零售销售增长4-6%，正面趋势可持续五年--罗兵咸永道

路透香港1月25日 - 国际会计和谘询公司--罗兵咸永道周四预期，受惠内地与美国强劲经济展望，香港零售市场今年将会延续去年的复苏势头，料零售销售将有4-6%的增长，且未来五年市场将持续向好。

该行的研究报告指出，虽然奢侈品行业--特别是钟表珠宝行--去年重整分店网络，重置部分主要街道的分店至其他地点，但他们仍然是去年表现最好的其中一个行业分类，预期2018年进一步复苏，并推动整体零售销售于今年及往后的表现。

罗兵咸永道预期，香港零售销售今年可望有4-6%增长，即约4,650亿至4,800亿港元，其正面行业展望将可持续五年。

“本地以至环球股市楼市都创新高，创造显著的财富效应，大大提振消费气氛。”罗兵咸永道消费市场行业亚太区及香港/中国主管合伙人郑焕然称。

他表示，访港旅客人数回升，特别是内地访客的人数增长理想，再加上低失业率，以及近期美元对主要货币偏弱，种种因素都支持香港零售行业中期前景可被看好，并于未来五年内超越2013年的纪录高位，再创高峰。

此外，中国政府最近降低187项进口货品的关税，货品种类包括酒、医药及食品等。罗兵咸永道认为，有关措施将会刺激内地的本地消费，但对香港零售市场的影响只属轻微。

罗兵咸永道中国税务合伙人王舜宜表示，中国政府降低关税，有助鼓励合法进口商品，减少消费者于不规范渠道的诱因，促进内地及本港零售市场长远发展之余，更有助内地消费升级。

郑焕然表示，本地零售业界需要不断变革，由被颠覆转化成市场的颠覆者，其成功要素就是掌握科技及数据，并透过多元化平台及物流网络，向消费者提供独一无二的服务体验。

香港去年首11个月的零售销售额，较去年同期上升1.8%。罗兵咸永道预期，计及年底的传统消费旺季，全年零售销售将上升3%。政府将于2月1日公布12月的零售销售数据。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)