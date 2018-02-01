香港经济：香港与内地新增多式联运安排，五个城市先行促进大湾区发展

路透香港2月1日 - 香港运输及房屋局周四与中国民用航空局在北京签订备忘录，在《内地和香港特别行政区间航空运输安排》下新增多式联运安排，并在五个广东省城市率先推出，将促进粤港澳大湾区的发展。

据香港政府的新闻稿，双方同意开放内地与香港之间海空及陆空的多式联运代号共享，双方指定的航空公司可在香港和内地珠三角地区城市之间开展相关服务。在多式联运安排下，海运、陆运承运人可与双方指定航空公司营运的航班进行代号共享，作为航班的延伸服务，使两种服务（海空或陆空）可在全球分销系统中销售。

换言之，搭乘航班的旅客可以同一张机票，便可接驳另一种交通工具，更方便他们组合行程。

政府并称，考虑到多式联运代号共享是崭新的服务模式，双方会先在五个内地口岸城市，即深圳、广州、中山、东莞和珠海往来香港的快船服务开放内地与香港之间海空多式联运代号共享。

陆运服务方面，双方指定航空公司可在香港与深圳之间使用巴士开展陆空多式联运服务。双方会继续探讨逐步扩大多式联运代号共享所覆盖的交通模式和区域。

运房局局长陈帆认为新增的多式联运安排，除进一步发挥香港作为国际航空枢纽的优势，还可充分利用香港与内地的运输网络，促进大湾区的发展。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)