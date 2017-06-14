香港经济：香港与大湾区内港口各有分工，互补优势提升物流实力--官员

路透香港6月14日 - 近年香港的港口货运吞吐量呈下降趋势，粤港澳大湾区的发展亦可能令各城市之间的竞争加剧。香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，香港港口与大湾区内其他港口各有分工定位，故不存在放弃香港港口的命题；且未来区内各港口会在优势互补下各展所长，从而提升整个区域的物流实力。

贸易及物流业是本港四大经济支柱之一，香港货柜码头吞吐量更曾在世界排名第一，惟近年已被区内其他港口所超越，去年只排名第五。

张炳良在立法会回答议员提问时表示，香港港口去年的吞吐量接近2,000万标准箱，其中约三分之二与珠三角相关。香港国际机场连续七年为全球最繁忙的货运机场，去年吞吐量超过450万吨，粗略估计其中约七成为来往珠三角的货物，可见香港与大湾区货运业关系密切。

＂珠三角区域愈发展，香港愈有进一步发展的空间，但我们必须经常审视自我特色和优势，致力提升整体竞争力，做到国家及区域所需、香港所长。＂他说。

张炳良指出，香港港口与大湾区内其他港口各自有其分工定位。香港港口是南中国货物的集散地和区内重要转运枢纽，而大湾区内的其他主要港口，例如蛇口、盐田、南沙等，则以直接货物运输为主，故不存在放弃香港港口的命题。

他续称，尽管现时香港与其他大湾区城市在货运方面未有具体合作计划，但是随着大湾区发展的推进，区内各港口会在优势互补下，各自发展所长，从而提升整个区域的物流实力。香港会继续强化转运港功能，同时积极拓展高增值海运服务，发挥好＂超级联系人＂的作用。

此外，张炳良表示，政府致力巩固香港的国际海运中心及香港国际机场作为国际及区域航空枢纽的领导角色，并推行相关措施配合。当中包括：把葵青货柜码头的进港航道的航行水深由15米挖深至17米，方便特大货柜轮进出货柜码头；提供土地作发展现代物流之用；香港国际机场三跑道系统运作后，预计每年可处理约900万公吨的货物，比现时增加接近一倍。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)