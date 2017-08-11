香港股市：港交所分阶段提升收市后交易时段，首阶段延长股指期货收盘时间

路透香港8月11日 - 香港交易所周五公布，将分三阶段进行提升收市后交易时段，首阶段将股票指数期货的交易结束时间，由晚上11时45分延长至凌晨1时。

港交所表示，第二及第三阶段将分别纳入股票指数期权合约，及延长交易结束时间至凌晨3时。有关措施仍待监管机构批准，并会因应市场准备工作调整。

港交所今天刊发有关建议提升收市后交易时段（T+1时段）的谘询总结，共收到53份来自广泛界别市场参与者的回应意见，包括36名交易所参与者及市场从业人士（已涵盖T+1时段83%市占率、中央买卖盘纪录的指数期权成交71%市占率）、一个专业团体/业界组织、一家其他机构及15名个别人士。

在53份回应意见当中，有47份（89%）支持延长交易时间；而支持将指数期权纳入T+1时段的则有49份（92%）。

＂提升T+1时段不仅可回应市场需要，并在该时段提供更全面的风险管理及买卖工具，更重要是有利香港巩固其国际风险管理中心的地位。＂港交所联席集团营运总裁兼市场主管李国强称。

根据实施时间表，第一阶段会在今年11月将四只股票指数期货（恒生指数（恒指）、H股指数、小型恒指及小型H股指数期货）的交易结束时间由晚上11时45分延长至凌晨1时；第二阶段在2018年上半年将股票指数期权合约纳入T+1时段，并设立短暂停牌机制；第三阶段在明年第四季将T+1时段交易结束时间由凌晨1时延长至凌晨3时，并将T+1时段截止时间（即在T+1时段后于系统输入交易后活动的截止时间）与交易结束时间划一。

港交所表示，在取得监管机构批准及待市场准备就绪后，指数期货的交易时间暂定于今年11月6日起延长至凌晨1时（第一阶段）。根据市场评估，143名已登记参与T+1时段交易的交易所参与者中，78%（111名）现正参与买卖香港交易所的货币或商品产品（交易时间于凌晨1时结束），及／或提供海外衍生产品交易服务，故毋须大幅调整营运安排便能支援更长时间的T+1时段。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)