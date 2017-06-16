香港股市：港交所建议设立创新板及检讨创业板，冀争取更多企业来港上市

路透香港6月16日 - 香港交易及结算所周五宣布，提出建议设立创新板及检讨创业板并就此进行谘询，目标是拓宽香港资本市场上市渠道，让更多类型的发行人能够来港上市，提升联交所旗下市场的质素和巩固香港作为全球金融中心的竞争力。

创新板框架谘询文件提出的建议方案，旨在提高香港市场的竞争力，吸引具备以下特别的新经济公司，包括尚未有盈利的公司、采用非传统管治架构的公司及拟在香港作第二上市的中国内地公司。目前香港的市场机制并不接受这些公司上市。

＂尽管香港在过去八年中有五年均名列全球首次公开招股（IPO）集资额榜首，但香港市场仍存在不足，使得好些内地新经济行业及其他高增长型公司选择到其他市场上市。＂港交所表示。

港交所行政总裁李小加表示，香港必须保持竞争力，必须与时俱进，必须继续提升市场质素，这次谘询正是为了这些目标而努力。

据建议方案，创新板分为创新主板及创新初板，根据每个板块的不同风险水平将设定相应的股东保障标准。

创新主板将对散户开放，因此会采取与主板相似的监管方针。创新初板将只对专业投资者开放，因此上市要求会＂比较宽松＂。为了确保市场质素，创新板两个板块均设快速除牌机制。

此外，港交所并建议修改《创业板规则》，以回应近期市场及监管机构对创业板申请人及上市发行人的质素及表现的关注，其中包括：创业板公司上市后股价大幅波动、上市后是否有公开市场，以及上市申请人可能利用创业板转主板上市来规避直接申请主板上市所需的尽职审查要求等。《主板规则》修订建议也旨在明确区分主板与创业板的定位。

其中，创业板申请人预期最低市值要求由1亿港元增至1.5亿港元，创业板公司的最低公众持股市值要求也相应由3,000万港元增至4,500万港元。主板申请人预期最低市值要求由2亿港元增至5亿港元，主板公司的最低公众持股市值也相应由5,000万港元增至1.25亿港元。

此外，建议强制规定所有创业板首次公开招股须包括公开发售，占比不少于总发行量的10%；创业板控股股东的上市后禁售期由一年延长至两年；如适合，主板亦作同样修订。

两份文件的公众谘询期均为两个月，截止提交回应日期为8月18日。（完）

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