香港证券：中金香港一名前投资顾问被停业四个月，因接受微信等交易指示

路透香港10月11日 - 香港证监会周三称，禁止中国国际金融香港证券有限公司前投资顾问许韬重投业界四个月，因其接受流动电话及微信交易指示。

证监会指出，许韬在2015年2月至8月期间利用他的流动电话及微信通讯程式接受13名客户的交易指示，违反了证监会的《操守准则》及中金香港的内部政策和程序。

证监会认为，许违反《操守准则》的行为已令人怀疑他是否有能力称职地进行受规管活动、其可靠程度及信誉，以至其获发牌的适当人选资格。许韬现时并非证监会持牌人。

《操守准则》第3.9(b)段规定，凡透过电话收取客户交易指示，持牌人或注册人应利用电话录音系统记录有关的指示，并保存有关电话录音作为其纪录的一部分，为期至少六个月。

证监会极不鼓励持牌人或注册人利用流动电话收取客户交易指示。不过，若以流动电话接受交易指示的话，职员应立即致电其持牌人或注册人的电话录音系统，记录其收到交易指示的时间及有关指示的详情。只有在不能接驳到持牌人或注册人的电话录音系统的情况下才应使用其他方式（例如用人手以书面方式）将客户交易指示的详情及收到交易指示的时间记录下來。

中金香港为中国国际金融的分支。（完）

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