香港证券：大部分上市公司已加强风险管理及内部监控的披露--调查

路透香港8月14日 - 罗兵咸永道（普华永道、资诚）周一发表最新研究显示，香港大部分上市公司已按照新修订的《企业管治守则》相应加强有关风险管理及内部监控的披露，惟在提升内部审核职能方面仍有较大的改善空间。

罗兵咸永道对223家恒生指数成分股、国企指数成分股及其他金融、房地产、零售及科技行业最大市值上市公司2016年度发布的企业管治报告进行研究，结果显示，92%的上市企业对风险管理和内部监控系统均执行了年度检讨工作，比率较上一年度上升23个百分点；不过，国企指数成分股的达标率只有85%，仍落后于其他分类的90%或以上达标率。

罗兵咸永道南中国及香港内部审计主管合伙人梁岚在记者会上称，国企体型庞大，如何有策略或系统性地进行管理的难度较大，所以国企更着重内部监控和风险管理，尤其是标准化和系统化。

研究又显示，87%的上市企业披露了其处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，比率按年上升44个百分点。当中，恒指成分股和国指成分股的达标率分别为91%及88%。

罗兵咸永道指出，绝大部分企业（97%）虽然声称已设立内部审核职能，但只有36%企业披露他们有足够资源和经验丰富的内部审核团队应付这方面工作，较上一年度只增加16个百分点。按指数分类，只有10%国指成分股企业和44%恒指成分股企业在他们的年报中详列投放于内审工作的资源；按行业分类，只有房地产企业在这方面表现较为理想（58%）。（完）