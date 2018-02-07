香港证券：港交所将于第二季把股票指数期权纳入收市后衍生产品交易

路透香港2月7日 - 香港交易所周三称，将如期于第二季把股票指数期权纳入收市后交易时段（T+1时段），并于第二季初进行准备测试，具体实施日期有待监管机构批准后公布。

港交所营运总裁兼市场主管李国强表示，“市场对第一阶段的提升措施反应正面，证明市场在T+1时段对股票指数产品有一定需求。为进一步提升T+1时段机制，我们拟于2018年第二季新增股票指数期权，为市场提供更全面的交易及风险管理工具。”

将加入的衍生产品为市场上交投最活跃的四只股票指数期权，包括恒生指数期权、恒生中国企业指数期权、小型恒生指数期权及小型恒生中国企业指数期权

在港交所第二阶段提升收市后交易时段的计划中，除了将股票指数期权纳入T+1时段，亦会推出仅在T+1时段内适用于期权的短暂停牌机制。

至于第三阶段提升计划（同样有待监管机构批准）则包括将买卖特定产品的T+1时段由凌晨1时进一步延长至凌晨3时；以及调整T+1时段的截止时间（即在T+1时段后于系统输入交易后活动的截止时间），与交易结束时间划一。

第一阶段提升措施，即是旗下四只最活跃的股票指数期货的收市后交易时间由晚上11时45分延长至翌日凌晨1时，已于去年11月6日实施。

据港交所的数据，自推出提升措施后，收市后交易时段总成交量较延长交易时段前增加80%。计划推出后至今年2月初的三个月间，收市后交易时段的日均成交量为49,502张合约，是T+1时段推行以来同一期间的最高纪录，更于2018年2月6日创出184,397张合约的单日最高纪录。

2018年初新增的延长T+1时段的日均成交量超过1万张合约，最多一日更达21,070张合约。在过去三个月，收市后交易时段占整体股票期货交易量13.5%，而延长交易时段前则只占10.3%。

此外，参与T+1时段股票指数期货买卖的140名交易所参与者中，超过96%（135名）均有在晚上11时45分至凌晨1时的延长交易时段进行买卖。延长时段的成交量占整个T+1时段成交量达29%之多。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)