香港证券：港交所针对具高度摊薄效应集资活动及长期停牌问题提出修例

路透香港9月22日 - 香港交易所（港交所）周五称，就修订有关发行人上市后集资及除牌程序的《上市规则》谘询市场意见，为期两个月，此举主要针对滥用大幅价格折让集资活动的潜在问题，以及改善除牌架构及解决发行人上市证券长期暂停买卖的问题。

修订建议包括禁止所有（个别计算或12个月滚动计算期内合计）会令累计价值大幅摊薄的供股、公开招股及特定授权配售；废除供股及公开招股必须作出包销安排的规定；禁止导致经调整后股价低于1港元或0.5港元的股份分拆或红股发行行动；新增一项除牌准则，令联交所可在发行人持续停牌满一段时间（建议为12、18或24个月）后将其除牌。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚（David Graham）表示，港交所一直透过执行《上市规则》来处理近年某些股份发行可能不公平对待小股东、或未能维持一个有秩序的证券交易市场的问题，此次提出有关集资活动的建议是有针对性的，务求确保正常的集资活动不受限制。

“我们已经采取了更果断的除牌政策，以回应市场对一些发行人长期停牌的疑虑。”他说，“此次我们建议修订除牌程序，希望促使劣质发行人迅速有序地退出市场，同时让市场更了解除牌的过程，也让我们的监管与其他主要市场接轨。”

除上述两份谘询文件之外，港交所还正考虑不同建议在防止借壳上市及持续上市准则两方面改善《上市规则》，将适时发表谘询文件征求市场意见。（完）

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