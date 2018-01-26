香港证券：继续密切监察“壳股”，对极端个案应用反收购规则--联交所

路透香港1月26日 - 港交所子公司联交所周五称，注意到有愈来愈多新上市发行人的“壳股”特质表现，联交所将继续密切监察该等发行人，并对极端个案应用反收购规则。

联交所在一份声明中称，由于市场对具备“壳股”特质的新上市申请人存有疑虑，联交所审阅了新上市发行人上市后的活动及发展，并注意到有愈来愈多新上市发行人透过一连串交易或安排，以改变其主要股东、董事会及主要业务。

联交所称，“将继续密切监察该等发行人，并会在理据充分的情况下，对极端个案应用反收购规则。”

联交所今天刊发有关审阅发行人年报披露内容的结果，并指结果大致满意，只是若干方面仍可改善，包括年报中“管理层讨论及分析”的内容披露及发行人如何解决非无保留意见。

联交所建议，发行人应及时披露最新进展，阐释董事会如何根据审核委员会的建议，从速解决引致核数师发出非无保留意见之事宜。

审阅发行人年报披露内容为联交所的定期监察活动之一，旨在检视发行人在遵守《上市规则》方面的合规情况、发行人的企业操守，及对重大事件和发展的披露情况。而本次审阅的年报为财政年结日截至2016年1至12月，且不包括根据《主板规则》第20章上市的认可集体投资计划。（完）

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