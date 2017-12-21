香港金融：三季末银行内地贷款增长继续放缓，特定分类贷款比率微降

路透香港12月21日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，三季末香港银行业的中国内地相关贷款总额按季升2%，增速继续放缓，而特定分类（即次级、呆滞以及亏损）贷款比率则轻微下降。

金管局最新季报显示，9月末银行内地贷款总额为40,730亿港元，占资产总额的16.7%；6月末的内地贷款总额则为39,920亿港元，占资产总额的16.6%。而第二季及第一季的贷款增速分别为4.9%及6.7%。

而不包括贸易融资的贷款9月末为3.755万亿港元，按季升1.6%；9月末的贸易融资为3,170亿港元，较6月末增加6.7%。

期内，内地贷款的特定分类贷款比率由6月底的0.88%稍降至9月底的0.84%；3月末则为0.79%。

整体银行业方面，第三季的贷款总额按季增2.3%，亦较第二及第一季的增速5.4%及4.6%有所放缓。由于贷款增速较存款快，银行业贷存比率由6月底的71.4%进一步升至9月底的72.4%。

银行业的贷款质素保持良好，特定分类贷款比率由6月底的0.83%微降至9月底的0.79%。同样地，零售银行特定分类贷款比率同期亦由0.68%微降至0.62%。（完）

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