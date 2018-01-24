香港金融：与瑞士签订三份谅解备忘录，加强金融科技及财富管理等合作

路透香港1月24日 - 香港特首林郑月娥周二抵达瑞士展开访问行程，随即就香港与瑞士加强金融合作签订三份谅解备忘录，当中包括金融科技及财富管理等。

据新闻稿，瑞士联邦委员Ueli Maurer与林郑月娥于会面期间讨论了多项议题，包括两地作为金融中心的进一步发展、中国内地金融市场开放所带来的机遇、金融科技发展，以及国际税务事宜等。双方亦重申，将进一步加强双边合作，以促进香港及瑞士两地金融服务业的健康发展。

同日签署三份谅解备忘录。第一份由香港金融管理局总裁陈德霖与瑞士联邦国际金融事务秘书处国务秘书Jörg Gasser签署，作为双方日后定期金融对话的基础，同时亦列出双方在包括人民币国际化、财富管理、基建融资，及国际金融事务等方面加强金融合作的意愿。

瑞士金融市场监督管理局亦与金管局签署谅解备忘录，以加强金融科技合作，促进两地金融科技发展。第三份谅解备忘录由香港私人财富管理公会与瑞士银行家协会签署，旨在加强合作以促进两地私人财富管理业的发展。

此外，金管局及瑞士联邦国际金融事务秘书处，将依据谅解备忘录联同瑞士金融市场监督管理局及瑞士国家银行，举行第二次金融合作对话，就共同关注的政策议题交换意见。（完）