香港金融：今年银行业对中国的风险敞口仅为“中度恶化”--惠誉

路透香港7月12日 - 评级机构惠誉周三称，预计香港银行对中国的风险敞口将在2017年持续上升，惟增速可能较第一季度放缓；随着贷款到期，风险敞口仅会录得“中度恶化”。

惠誉香港与日本银行业评级主管鲍冰娜在记者会上称，香港银行的主要风险也是主要的增长点，今年以来由于中国的贸易和投资有所改善，加上境内流动性紧张及海外扩张的需要，中资企业在境外借款的需求增加。

她说，“由于2015年的汇率投机类借款已经走到尽头，香港与中国的紧密经济是现时关键的增长动力。”

她并指出，迄今为止香港银行对中国的风险敞口表现不俗，并且根据惠誉的基本假设，随着贷款到期，维持2017年仅会录得中度恶化。集中借贷予较高风险的中小企业及面临困境的产业、过度积极的放贷和商业欺诈，是到目前为止银行贷款减值的主要原因。

“在过去1-2年内蒙受高于平均水平的损失后，部分银行已经缩减了其风险较高的贷款部位，并强化了其风险框架，我们认为这是正面的讯息。”她说。

香港银行在外资银行对中国内地的风险敞口中占比最大，截至2016年12月底的占比为48%，新加坡和英国分别占7%及6%。而香港银行对中国内地的风险敞口占整个银行系统资产的比例由去年12月末的27.3%升至今年3月末的29.3%。

相对于对中国的风险敞口，惠誉认为，香港银行对本地住宅物业贷款市场的贷款比例较低，仅占整体银行业资产的5.6%，预计银行住宅物业贷款的整体质量将维持良好，即使面对利率上升或潜在楼价调整，来自其他物业敞口的溢出风险仍将保持在可控水平。

鲍冰娜说，“我们认为，审慎监管为银行提供了应对物业价格下跌的缓冲，也为监管机构创造了应对风险的灵活性。”

此前金管局推出多项风险管理措施，包括风险权重下限、最高贷款与估值比率、利率上升的压力测试以及逆周期缓冲资本。（完） (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)