香港金融：倘部分游资流出香港，将令利率正常化速度更理想--财政司长

路透香港3月5日 - 港元兑美元汇价近日转弱，香港财政司司长陈茂波周一表示，当美国在未来一段时间加息时，估计会有部分资金自香港流出，但当局在这方面已有准备。他并认为，部分游资流出对香港是好事，因香港利率正常化的速度会更理想。

港元兑美元上周五创下近10年半的新低，今天继续走软，低见7.8332，逼近7.85港元的弱方兑换保证。

陈茂波在出席电台节目后对记者表示，2008年金融海啸到现在，流入并停留在香港的资金约1,300-1,400亿美元。在过去几个月，当股市畅旺时亦有一些资金流入，因此，现时在香港的游资是相当多。

“在未来一段时间，当美国加息时，我们亦估计会有一些资金会流出，在这方面我们完全有准备，无须担心。其实有部分这样的游资流出，对我们是好的，因为这样的话，我们利率正常化的速度会更理想。”他说。

他并指，金管局会一直密切注意市场的情况，确定本港金融系统有秩序地运作。

陈茂波并指，预期港元利率未来将会向上，但难以预计确实时间，因香港是全开放的经济体，资金流出流入并没有预警。

“但我们是看在联系汇率之下，美国今年估计会加息三至四次，再加上她的税务改革和缩表，香港跟着其利率上升似乎是无可避免。”他说。

至于被问到未来倘若加息，可能会对香港楼市带来影响，政府会否考虑放宽楼宇按揭时，陈茂波表示，政府仍然觉得现时楼市在缓慢升温，因此在这时候放宽楼宇按揭恐怕会火上加油，对那些财政能力较逊但在这阶段入市的市民未必是好事。因为万一楼市调整时，他们会受到比较大的伤害。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)