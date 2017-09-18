香港金融：冀同股不同权研究尽快有阶段性成果，当局将积极考虑--财政司长

路透香港9月18日 - 香港财政司司长陈茂波表示，有关如何优化香港的上市平台，包括如何应对更多“同股不同权”企业上市融资的环球趋势，证监会与港交所正就此进行具体的跟进研究和磋商，冀尽快有阶段性成果。

“同股不同权在一些新经济体的公司中，我们都看到是大势所趋。所以在8月底的金融领导委员会中讨论时，我们是采取一个比较积极的态度，亦请证监会和联交所回去跟进，就着一些具体方面的工作和一些设计作出跟进。待他们研究磋商后，我们会积极考虑。”陈茂波周日早上出席一公开场合时表示。

陈茂波在同日发表的个人网志撰文称，近年不少城市都很进取地推动市场发展，尤其是推动金融业更好的服务各种新型式、颠覆传统模式的新经济企业。香港在这方面当然不能落后，政府可以扮演更积极的角色。

他又提到上周五（15日）证监会和联交所联合发布上市监管架构谘询总结，认为两监管机构提出了一个平衡地回应了各方关注的多赢方案。新安排能令上市政策及审批程序更加迅速和有效地回应市场的变化，加上证监会“前置式、具透明度、直接”的监管工作，可以在促进市场发展的同时，也加强对投资者的保护。

“这对于提升香港上市平台的竞争力，巩固我们作为国际金融中心和首选集资中心的地位，非常有帮助。”陈茂波说。

他说，政府非常重视促进金融市场发展，以及维护市场的公信力和投资者的信心。

他表示，深信香港的金融业仍然非常有优势，因香港资本市场成熟稳健，拥有优良的法制和法治传统，监管高效而透明；资讯和资金自由流通，一直吸引和汇聚各地的金融专才、投资者、金融科技的创业家。此外，香港是领先全球的离岸人民币业务中心，近年先后推出的互联互通措施︰沪港通、深港通、债券通，及内地与香港基金互认安排，均提升了香港金融市场的深度和广度，故香港金融业实在拥有极为广阔的发展前景。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)