香港金融：外汇基金投资基建作好准备，料短期内有好消息公布--金管局

路透香港9月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，外汇基金为投资基建作好准备，物色项目方面进展良好，并期望短期内会有好消息公布。

金管局去年牵头成立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO），截至今年8月合作伙伴增至逾70个，短短一年间已汇聚了全球主要的主权基金、国际性开发机构、大型退休基金、保险公司等投资方。

身兼IFFO主任的金管局副总裁余伟文在专栏《汇思》撰文指出，全球基建投资需求殷切，吸引之处在于提供长期稳定的回报和现金流，经过对基建投资课题深入的前期研究和IFFO平台的酝酿，外汇基金已经为投资这个领域作了充足的准备。

他说，“我们的基建投资策略是长期增值、风险可控。在物色投资项目方面，目前进展良好，个别项目已到了瓜熟蒂落的阶段，我期望短期内会有好消息公布。”

金管局总裁陈德霖此前表示，拟进一步深化IFFO的角色，计划由旗下外汇基金牵头，与外国主权基金共同发掘优质的投资项目。

余伟文指出，“IFFO成立以来，经过与众多基建融资持份者的密切交流，围绕如何管控基建投资的各种风险形成了基本共识，订立了一套共同的参考标准。”

他并称，外汇基金在投资基建时会谨守一贯的审慎原则，包括将基建投资只占外汇基金长期增长组合的一部分；每项投资都必须是商业上可行，并会做足前期研究工作，进行严谨的尽职审查，亦会优先考虑能有合适管治和环境保护安排的地区。

此外，外汇基金会避免风险过度集中，会按地区、类别、投资年期等采取适当策略去分散风险。并伙拍志同道合的国际级投资者一同参与，各自发挥专业的优势。

截至今年8月，IFFO合作伙伴增至逾70个，成员包括世界银行辖下的国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）、中国国家开发银行等多边发展银行和政策银行，亦有著名投资机构中国投资公司、安大略省教师退休金计划、加拿大养老基金投资公司、亚洲最大基建投资者麦格理集团以及著名基金公司贝莱德、黑石集团等等。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)