香港金融：市场必须继续保持上佳质素，才可吸引更多资金来港--财政司长

路透香港8月14日 - 近日香港股市出现波动，香港财政司司长陈茂波表示，他最关心的是市场的交易和运作是否有序进行，和市场的质素如何；香港的市场必须继续保持上佳的质素，才可以令其他地区的投资者继续有信心投资，吸引更多有质素、有规模的企业来港上市，从而吸引更多资金到来，形成良性循环。

陈茂波周日在其个人网志撰文称，维护市场质素，有赖一套健全的监管制度，这制度是香港金融体系的重要根基。

＂香港作为高度成熟的市场，各地资金自由进出，股市有高有低也是正常。＂他说。

他指出，近年香港着力利用＂一国两制＂的独有优势，不断推动与内地金融市场互联互通，先后成功推出沪港通、深港通、债券通，及内地与香港基金互认安排，提升香港金融市场的功能和发展空间。

陈茂波表示，早前一些所谓＂老千股＂及细价股股价剧烈波动等问题，引起广泛关注。市场俗称的＂老千股＂，通常是指大股东不以经营其上市公司业务来盈利，反而使用配股、供股与合股等融资手法图利，损及小股东利益。另一方面，不少细价股有成交量薄弱、公众持股量小、股权高度集中等特点，而且涉及与不同公司及经纪行之间的多重关系。这些特点和手法尤其容易引发股价剧烈波动，甚至涉及市场失当行为。虽然这些股票只占整体市场的极少数，但损害了投资者并被本地和国际媒体广泛报导，对香港市场声誉造成不良影响。

他表示，政府一直十分关注市场质素问题，并支持各监管机构透过监管及执法工作，打击违规行为。在过去二十多年，香港市场变得庞大而复杂，要维护市场质素，需要有效及与时并进的监管制度。严厉执法，当然可以起阻吓作用；适度把关其实同样重要。因应市场意见及市场发展情况，证监会已重新部署其监管工作，并采取了全新的＂前置式、具透明度、直接＂的监管方针，以便可以更快、更直接地针对市场情况作出回应。

此外，港交所正在就设立创新板及改革创业板展开谘询。陈茂波指，这些议题对于持续提升香港上市平台的竞争力，包括市场发展及市场质素而言，十分重要。（完）

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