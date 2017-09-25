香港金融：开放式基金公司制度料明年与利得税豁免一并实施--财政司长

路透香港9月25日 - 香港财政司司长陈茂波称，预计开放式基金型公司制度可于2018年与利得税豁免安排一并实施，以推动香港基金业的发展。

陈茂波周日在其网志撰文指出，留意到不少基金经理考虑把业务从离岸中心迁回主要的基金管辖区，以符合国际组织对提升税务透明度的要求，这对香港来说是一个庞大的商机，可以带动整个基金业以至相关专业服务链的发展。

“政府将会全面检视现行适用于基金业的税务优惠安排，包括研究为私募基金引入有限合伙制的可行性，进一步提升香港发展基金业务的竞争力。”他说。

就消除法律限制而言，引入了开放式基金型公司作为一个成立基金的选项，这样除了单位信托外，香港的基金平台将更为多元，更能与世界发展趋势和市场需要接轨。相关的条例草案已于2016年6月获立法会通过，证监会现正拟定相关运作及程序的附属法例及守则，尽快提交立法会审议。

另一方面，清晰和具吸引力的税务安排是基金考虑落户地点的一个重要因素。就豁免以私人形式发售的在岸开放式基金型公司的利得税，政府已于6月向立法会提交条例草案，预计开放式基金型公司制度可于2018年与利得税豁免安排一并实施。除此之外，现时向公众发售的基金以及离岸向私人发售基金和私募基金均可享利得税豁免。

陈茂波并指出，近年香港的资产管理和财富管理业发展相当蓬勃，在亚洲地区处于领先地位。根据证监会两个月前发表的报告，香港的基金管理业务合计资产再创新高，在2016年年底达18.3万亿港元。截至今年上半年，获证监会认可的基金超过2,200个，较三年前上升12%，而当中在香港注册的基金则增约五成至745个。（完）

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