香港金融：政府拟推出措施吸引企业来港发债及促进投资者参与--财政司长

路透香港2月28日 - 香港财政司司长陈茂波周四称，为鼓励更多内地、亚洲地区以至“一带一路”沿线的投资者及集资者参与香港债券市场，政府计划推出一系列措施，从吸引企业来港发债、促进投资者参与以及扩阔投资平台等方面，增加香港债券市场的竞争力。

他在宣读2018/19年度财政预算案时表示，建议推出为期三年的债券资助先导计划，吸引海内外企业来港发债。资助计划将适用于首次在香港发行债券的合资格机构，每间企业最多可就两次债券发行申请资助，资助金额为发行费用的50%，以250万港元为限。

同时建议，修订合资格债务票据计划，把可以参与计划的票据类型由现时须由金管局债务工具中央结算系统托管和结算的票据，扩大至包括在联交所上市的债务证券；并将税务豁免范围，由原来年期不少于7年的债务票据，扩展至所有年期的债务票据，此举将令香港投资者在投资更多类型的债务票据时，利息收入及买卖利润均享有税务优惠。

此外，为推动绿色金融，政府建议推出借款上限为1,000亿港元的绿色债券发行计划，集资所得将拨入基本工程储备基金，为政府的绿色工务项目提供资金。此举可鼓励更多集资者透过香港的资本平台为绿色项目融资。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)