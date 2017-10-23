香港金融：政府研究在主板引入同股不同权，冀数星期内取得共识--官员

路透香港10月23日 - 香港财经事务及库务局局长刘怡翔周一称，正在研究在主板引入不同投票权架构（同股不同权），冀数星期内取得共识。

刘怡翔出席香港金融科技周后向传媒表示，证监会和港交所正在讨论如何采纳谘询结果，主要有两个方向，一是同股不同权较有机会是在主板而非引进新板去做，另一个方向是较小型、未有盈利的公司应该采用甚么上市的规模和要求。

“我们和证监会、交易所已开始有一些较深入的分析，会视乎情形去决定做法，未来数个星期会尽快看看那些研究，待有共识后便可以公布一个revised consultation paper（修订谘询文件）。”他说。

他解释，政府倾向在主板推行同股不同权，关键在于会否出现切割成两个板块的问题，即是如果有新板的话，主板没有同股不同权，而新板却有的时候，两者之间的关系是怎样。此外，对现时的主板和创业板也要重新分析，以甚么方式去处理较小型、未有盈利的公司将较为恰当。

港交所6月中开始为期两个月的谘询，主要建议为设立创新初板及创新主板以吸纳像阿里巴巴这类采用非传统管治架构（同股不同权）的新经济公司在香港上市，惟市场意见分歧。

稍早香港经济日报报导，港交所正密锣紧鼓筹备创新板的谘询总结，当局正考虑至少四大方向作为下一轮谘询的基础，包括支持引入同股不同权、不另设创新主板、创新初板及私人市场的建议不会落实以及为生物科技等创新公司加入上市规定。换言之，经修订后的方案下，或只容许已取得盈利或其他主板上市要求的创新公司，以同股不同权架构上市。（完）

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