香港金融：消费信贷市场前景仍乐观，惟多个产品类别渐见饱和--环联

路透香港3月6日 - 信贷资料机构—环联周二发表报告指出，2017年第四季信用卡应缴款项增速回升至高于通胀的水平，逾期贷款率继续低企，整体信贷市场前景仍然乐观，惟多个产品类别渐见饱和，贷款机构宜集中资源推出创新产品，以保持竞争力。

报告显示，信用卡应缴款项于去年第四季回升至接近5%，按年增2.3%，返回高于通胀水平。根据香港政府统计处数字，去年第四季零售消费按年上升5.7%，相信正是带动上述增长的原因。

环联香港区研究及顾问部总监Brendan le Grange表示，”信用卡应缴款项增长早前连续八个季度均低于通胀，去年第四季终于突破局面，可谓意义重大。”

他并指出，香港失业率创10年新低，薪酬水平连升10个季度，同时本地生产总值（GDP）平稳上扬，零售消费亦见升势，在这一良好的宏观经济环境下，消费者信贷市场保持稳健发展。

环联的数据显示，第四季的信用卡帐户共1,880万个，应缴款项1,297亿港元，总信用限额11,640亿港元，消费者逾期还款率（逾90天或以上）为0.07%。

千禧世代（出生于1980至1994年间的消费者）为推动信用卡行业蓬勃发展的关键动力，环联指，无抵押分期贷款目前是香港第二受欢迎的信贷产品，帐户数目达62.52万个，而且持续受到年轻人士追捧。

Le Grange称，尽管信用卡应缴款项于第四季升势凌厉，但就全年数据而言，分期贷款额的百分比增长实际上更为强劲，这主要是由于千禧世代偏好于相关贷款产品，令需求大致保持稳定。

信贷质素方面，报告显示，2017年内所有信贷产品的逾期还款率皆处于低水平。在帐户层面，信用卡和按揭贷款的严重逾期还款率同时下降2个点子，分别至0.12%及0.05%；无抵押私人贷款更跌7个点子至0.85%。而唯一录得升幅的汽车贷款，亦仅轻微上升1个点子至0.12%。（完）