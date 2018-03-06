香港金融：港元偏弱但未见资金净流出，银行体系仍可承受沽盘--金管局

路透香港3月6日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，近期港元汇率偏弱并且更加贴近弱方兑换保证，但至今尚未见到资金净流出港元，反映银行体系仍可承受港元沽盘压力。

金管局副总裁李达志向记者表示，自2008年金融海啸以来流入香港市场的资金规模大约1万亿港元，根据联系汇率的设计，当很多资金想进入香港市场使汇价移至7.75的强方兑换保证时，金管局便会买美元沽港元；如果有资金想从港元流走，汇价转弱至7.85，金管局便会沽美元买港元。

他说，金管局于2005年将弱方兑换保证改为7.85后，多年来只经历过资金流入。即使有资金流出也不用担忧，因为只是流入的资金回流出去。香港绝对有能力亦有机制可以提供美元予投资者，买回港元，这亦是香港金融情况正常化的一个途径。

他并指出，”现时银行体系基本上可以吸收到港元沽盘，不需找金管局，当单边流向力量较大而银行体系接受不了时，才需要金管局‘出手’。”

港元上周五跌破7.83并创下近10年半的新低后继续走软，今天一度低探7.8336，进一步逼近弱方兑换保证。

李达志说，资金想留在港元或者流出港元，牵涉很多原因，息差不是唯一决定因素，因为港息率略低于美元利率已维持数年，当美国加息而香港银行同业拆息没有同步上调时，资金没有即时离开，可能是投资者想继续投资港元资产。

“如果息差不到1厘，投资者愿意付出机会成本而作出投资。”他说，“亦有可能是投资者实际需要参与香港金融市场运作，例如结算需要，而把资金留在香港。”（完）