香港金融：港币拆借利率震荡上行至九年来高位，料续升以缩小与美元息差

路透香港12月1日 - 近期香港的港币各期限拆借利率周五全线上行，普遍达到2008年金融危机发生后的水平。分析师表示，近期加速上升一是因为美元12月加息几成定局，港币追赶息差；同时港币对外放贷量也在增加；另近期香港IPO量较多也是主因。

今日一个月拆息报1.04982%，为2008年12月以来的高位；三个月拆息则报1.18321%，同为九年来的新高。

“港元拆息与美元LIBOR的息差肯定会进一步缩紧，除了美元加息，港元流动性近来有所变紧也是主要原因。”一位美资大行的研究人士指出，“应该会跟随美元加息继续上升。”

另有中资银行的交易员表示，近期香港金融机构对内地的信贷量也在增长，造成对本港流动性的紧张。

金管局的数据显示, 注册在香港的银行，今年上半年对中国内地的相关贷款增加了1,810亿港元，与2015和2016两年总共的增幅1,980亿港元，几乎相同。

“鉴于香港股票市场的强劲势头, 市场对流动性的需求可能会周期性上升。”他并指出。

香港实行联系汇率，理论上加息减息周期与美元高度一致。香港金管局也再三提醒银行、企业以及个人，称需要保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国货币政策正常化、可能引致的资金流向改变和市场波动。（完） (记者 毕晓雯；审校 林高丽)