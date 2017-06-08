香港金融：私人财富管理公会采纳公平待客约章，提升行业服务标准

路透香港6月8日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，私人财富管理公会采纳公平待客约章，提升行业服务标准。

约章由金管局与私人财富管理公会共同制定，专为私人财富管理客户而订立，当中包括五项高层次原则及实例以指导私人财富管理公会成员机构执行，机构须贯彻展现公平待客为其经营模式的核心，以进一步提高客户对私人财富管理行业的信心及信任。

金管局总裁陈德霖表示，“要维持香港作为亚洲首屈一指的私人财富管理中心的竞争力，私人财富管理机构须具备良好企业文化及公平待客。”

金管局已发出通告，表明期望全港所有私人银行履行约章的承诺，其高级管理层和董事局须确保银行及银行及相关员工遵守约章的原则。

目前，私人财富管理公会的会员机构共47间。公会最近已优化其《道德及操守准则》，就客户资料保密及销售由机构自家发行的投资产品方面提供更具体指引。

《私人财富管理行业公平待客约章》乃参考本地及海外良好的经营手法及二十国集团（G20）的《保障金融消费者的高层次原则》编制而成，旨在补充而非改变现行法规或银行与客户之间现行的章则和条款。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)